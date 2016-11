Theater : «Killing Orpheus»-Uraufführung in Neustrelitz

Das Stück mit sechs Solisten sowie Klavier- und Akkordeonmusik hat der Potsdamer Regisseur Rainer Holzapfel extra für die «Opernlounge» geschrieben. Dazu wurden Episoden aus berühmten Opern mit Musik von Mozart, Rossini und Verdi zu einer «humorvollen Geschichte ohne Gnade» verwoben.

In dem Stück will der Gott der Musik, Apollon, die Oper, die er nicht leiden kann, beseitigen. Er lädt Figuren aus Opern der Weltgeschichte zu einem festlichen Dinner ein, das keiner überleben soll. Orpheus dient als Lockvogel. Dabei wird der Zuschauer nach Angaben des Theaters in der neuen Spielstätte mitten ins Geschehen geführt.

Theaterstück