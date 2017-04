Kindergärten : Kinderhilfe übergibt Schlüsselanhänger für mehr Kinderschutz

Die Deutsche Kinderhilfe will mit Schlüsselanhängern die Telefonnummer der Kinderschutz-Hotline - 0800 14 14 007 - bekannter machen. Am Samstag werde der Vorsitzende des Vereins, Rainer Becker, auf dem Kindergartentag Mecklenburg- Vorpommerns in Güstrow 1000 Schlüsselanhänger an Sozialministerin Stefanie Drese (SPD) überreichen, kündigte er am Mittwoch an. Unter der Telefonnummer können Anrufer den Jugendämtern Hinweise bei dem Verdacht auf Vernachlässigung oder Misshandlung eines Kindes geben. Die Kinderschutz-Hotline war 2008 auf Anregung der Deutschen Kinderhilfe geschaltet worden. Seitdem habe sich die Zahl der Inobhutnahmen gefährdeter Kinder im Land etwa verdoppelt.