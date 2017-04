Kriminalität : Kinderpornografie: Vier Jahre Haft für Kühlungsborner

Wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornos hat das Amtsgericht Rostock einen 57-jährigen Mann aus Kühlungsborn zu vier Jahren Haft verurteilt. Bei dem Mann seien mehrere 10 000 Dateien mit kinderpornografischem Inhalt gefunden worden, hieß es am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung von Amtsgericht, Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium Rostock. Das Urteil des Amtsgerichts fiel bereits am 13. April.