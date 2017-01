Musik : Klassik-Festspiele starten mit Neujahrskonzerten

Mit zwei Konzerten des Barockensembles l'Ornamento und Starsopranistion Simone Kermes starten die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern an diesem Wochenende in die Saison 2017. Schauplatz der Barock-Gala «Dramma per Musica» wird traditionell das Schloss Ulrichshusen (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) sein, wie eine Sprecherin der Festspiele am Freitag mitteilte. Die 46-jährige Sängerin Kermes und das Alte-Musik-Ensemble werden unter anderem Stücke der Komponisten der Neapolitanischen Schule spielen und so auf die damalige technische Meisterschaft der Kastratensänger im 18. Jahrhundert verweisen.