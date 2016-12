Festspiele : Klassikfestspiele MV bis 2021 mit Intendanten Markus Fein

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

«Als Intendant zeigt er eine schier unerschöpfliche Kreativität, Neues zu finden und zu gestalten und gleichzeitig Bewährtes nicht nur zu erhalten, sondern weiterzuentwickeln. Dies sind die besten Voraussetzungen dafür, dass die Festspiele Mecklenburg-Vorpommern auch in den kommenden Jahren national – aber auch zunehmend international – zum kleinen Kreis der führenden Musikfestivals gehören werden», erklärte der Vorsitzende des Aufsichtsrats, Horst Klinkmann. Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) als Schirmherr würdigte Fein als «Glücksfall für die Festspiele und für Mecklenburg-Vorpommern».

Das 1990 gegründete Festival bietet jährlich von Juni bis September rund 125 Veranstaltungen im gesamten Land, zudem den Festspielfrühling auf Rügen sowie Advents- und Neujahrskonzerte. Pro Jahr erleben so mehr als 85 000 Besucher klassische Musik in ihrer ganzen Bandbreite. Das Sommerprogramm für 2017 steht bereits in wesentlichen Teilen fest. So werden unter anderen die Berliner Philharmoniker unter Gustavo Dudamel und die NDR Elbphilharmonie mit Herbert Blomstedt am Pult Gastspiele geben.

