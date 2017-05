Landtag : Kompromiss für Prozessbegleitung von Gewaltopfern

Der Rechtsausschuss des Landtages hat sich auf einen Kompromiss für die psychosoziale Prozessbegleitung in Strafverfahren geeinigt. Diese Prozessbegleiter stehen den Opfern von Gewalttaten vor, während und nach einer Hauptverhandlung zur Seite, wie SPD-Fraktionsvize Martina Tegtmeier am Mittwoch sagte. Zukünftig soll in jedem der vier Landgerichtsbezirke des Landes ein Träger, der die psychosoziale Prozessbegleitung anbietet, gefördert werden. Dafür stünden jeweils 15 000 Euro pro Jahr zur Verfügung, sagte der CDU-Rechtspolitiker Sebastian Ehlers.