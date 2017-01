Arbeitsmarkt : Kranhersteller in Rostock startet Ausbildung für Migranten

1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Beim Kranhersteller Liebherr-MCCtec Rostock hat ein Projekt zur Ausbildung und Qualifizierung von Migranten begonnen. Zunächst stehen 18 Ausbildungsplätze zur Verfügung, wie der Leiter der Liebherr-Akademie, Ralf Harder, am Montag in Rostock sagte. Im kommenden halben Jahr sollten in einem Praxisteil die Vorkenntnisse der Migranten in der Metall- und Elektrotechnik mit aktuellen Anforderungen der regionalen Wirtschaft angepasst werden. Dazu komme Sprachunterricht. Ziel sei es, ihnen eine Perspektive auf dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Nach Angaben der Rostocker Arbeitsagentur leben in der Hansestadt und im Landkreis Rostock rund 100 Flüchtlinge, die für diese Ausbildung in Frage kommen.

Akademie

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 12:07 Uhr