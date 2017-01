Gesundheit : Krankenkasse: Grippeschutzimpfung jetzt noch sinnvoll

1 von 1 Foto: Julian Stratenschulte 1 von 1

Kutzbach zufolge ist die Impfquote bei der Influenza in den vergangenen Jahren in Mecklenburg-Vorpommern gesunken. In der Saison 2015/16 hatte sich jeder zweite (50,1 Prozent) der über 60-Jährigen impfen lassen. Damit liege der Nordosten bundesweit auf dem 4. Platz. Spitzenreiter ist Sachsen-Anhalt mit 55,7 Prozent, Schlusslicht Baden-Württemberg mit nur rund 20 Prozent. Die immer noch hohe Impfquote in Mecklenburg-Vorpommern führte Kutzbach auf den guten Service bei Ärzten und Gesundheitsämtern im Land zurück.