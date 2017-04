Tourismus : Kreuzfahrtsaison in Rostock begonnen: Rekord erwartet

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Mit dem Einlaufen des Ozeanriesen «AIDAdiva» hat am Donnerstag in Rostock die diesjährige Kreuzfahrtsaison begonnen. Das Schiff mit Platz für rund 2500 Passagiere kam aus Göteborg und soll Warnemünde am Abend gegen 18.00 Uhr wieder in Richtung Oslo verlassen. Nach Angaben eines Hafensprechers wird in diesem Jahr voraussichtlich wieder ein Rekordwert erzielt. Bis zum 12. Oktober werden 190 Anläufe von 36 Kreuzfahrtschiffen erwartet. 173 Mal werden die Schiffe in Warnemünde und 17 Mal im Überseehafen anlegen. Es werde mit einer Gesamtzahl von rund 800 000 Passagieren gerechnet, die an und von Bord gehen. Im vergangenen Jahr war mit 766 000 Passagieren ein Rekord erzielt worden.

Anläufe

von dpa

erstellt am 27.Apr.2017 | 08:16 Uhr