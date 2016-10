Parteien : Kritik an CDU-Landesspitze aus Junger Union

Unmittelbar vor dem Landesparteitag der CDU zur Abstimmung über den Koalitionsvertrag mit der SPD grummelt es an der Parteibasis. Aus der Jungen Union wurden am Freitag Forderungen nach Ablehnung des Vertrages mit der SPD und nach personeller Erneuerung an der Parteispitze laut. Die drei Kreisverbände Schwerin, Rostock und Wismar-Nordwestmecklenburg der CDU-Nachwuchsorganisation erklärten in einer gemeinsamen Mitteilung: «Ein klares Zeichen ist nötig und es darf kein «weiter so» geben.»