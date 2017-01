Wetter : Küstenvermessung nach Sturmflut abgebrochen

Die Vermessung der Küstenlinie Mecklenburg-Vorpommerns zur Begutachtung der Schäden durch die schwere Ostsee-Sturmflut ist am zweiten Tag wetterbedingt abgebrochen worden. Die beiden mit spezieller Lasertechnik bestückten Flugzeuge hätten nach einer Stunde wegen Schneefalls und Regens kehrtgemacht, sagte ein Experte der zuständigen Milan Geoservice GmbH aus Spremberg am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Wahrscheinlich würden die Flüge am Montag fortgesetzt. In der Nacht zu Donnerstag hatte die stärkste Ostsee- Sturmflut seit 2006 Mecklenburg-Vorpommern getroffen.