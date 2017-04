Kultur : Kultur-Sonderpreis geht an Demokratiebahnhof Anklam

vergrößern 1 von 1 Foto: Jörg Carstensen 1 von 1

Freude in Anklam: Der Demokratiebahnhof der Stadt ist mit dem Sonderpreis «Kultur öffnet Welten» von Kulturstaatsministerin Monika Grütters ausgezeichnet worden. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung ist am Mittwoch in Düsseldorf vergeben worden. «Wir sind noch ganz aufgeregt», sagte Projektleiterin Claudia Gaschler vom Pfadfinderbund als Träger des Kultur- und Jugendzentrums. Jetzt werde im Plenum beraten, was mit dem Geld geschehen solle. Wichtig wäre, das Licht im Saal zu verbessern, in dem Veranstaltungen, Lesungen, Konzerte und Sitzungen stattfinden. Allerdings werde auch Geld gebraucht, um die Betriebskosten und die Miete zu bezahlen. Die Jury begründete ihre Entscheidung damit, dass der Demokratiebahnhof in Zeiten erstarkender rechtspopulistischer Parteien Jugendlichen Alternativen biete.

