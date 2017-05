Gesundheit : Kurzsichtigkeit durch Smartphones? Ärzte sind gefragt

vergrößern 1 von 1 Foto: Hauke-Christian Dittrich 1 von 1

Ärzte sollten nach Ansicht des Direktors der Augenklinik an der Unimedizin Rostock, Anselm Jünemann, stärker als bisher auf die Gefahren durch die überlange Nutzung von Smartphones und Tablets aufmerksam machen. Hintergrund ist die stark zunehmende Kurzsichtigkeit vor allem bei jungen Menschen, sagte Jünemann. In Deutschland hätten aktuellen Studien zufolge rund fünf Prozent der Bevölkerung eine sehr starke Kurzsichtigkeit mit einem Wert von mehr als minus sechs Dioptrien, ein bis zwei Prozent wären normal. Solche Werte führten schon zu Beeinträchtigungen bei der Berufswahl. Wenn so viele Menschen fehlsichtig sind, habe das Folgen für die Gesellschaft und die Krankheitskosten. «Wir Augenärzte sollten deutlicher als bisher Position beziehen», sagte Jünemann.

Uni-Augenklinik

von dpa

erstellt am 02.Mai.2017 | 19:35 Uhr