Bundesländer : Länder-Regierungschefs beraten in Rostock-Warnemünde

Die Regierungschefs der Länder sind zu ihrer Jahrestagung in Rostock-Warnemünde zusammengekommen. Den Auftakt der zweitägigen Beratungen bildet am Donnerstagmittag ein Treffen mit dem EU-Kommissar für Digitale Wirtschaft, Günther Oettinger. Themen der Unterredung sollen die EU-Richtlinien für den Digitalrundfunk und allgemeine Europa-Themen sein. Zwei Wochen nach der Einigung mit dem Bund über die künftigen Finanzbeziehungen wollen die Länderchefs auch über die von der Bundesregierung verlangten Kompetenzverlagerungen sprechen. So sollen die Länder ihre Planungshoheit über den Fernstraßenbau an den Bund abtreten, der diese Aufgaben in einer Infrastrukturgesellschaft bündeln will. Zudem beraten die Ministerpräsidenten, ob sie dem Vorschlag der Expertenkommission KEF folgen und den Rundfunkbeitrag erneut leicht senken wollen. Die Mehrheit der Länder hatte sich im Vorfeld dagegen ausgesprochen.

