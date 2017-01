Agrar : Länderhalle MV auf Grüner Woche eröffnet

Mit norddeutscher Herzlichkeit und erstklassigen Produkten will Mecklenburg-Vorpommern auf der Grünen Woche in Berlin die Besucher erobern. Agrarminister Till Backhaus (SPD) eröffnete am Freitag die traditionelle Länderhalle.