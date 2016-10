Kultur : Längste Nacht des Jahres gehört der Kultur

Eine spannende Kulturnacht versprechen Museen, Theater, Galerien, Kunsthäuser und -vereine in Schwerin und Rostock für die Nacht zum Sonntag. Diese ist dank der Umstellung auf Winterzeit die längste Nacht des Jahres. In Schwerin heißt die Devise «Einmal zahlen – Alles erleben» - zum Beispiel Musik, Theatervorstellungen, Ausstellungen, Puppenspiel und Literatur. Ins Schweriner Schloss kehrt in der Nacht Großherzogin Marie zurück - zumindest auf einem lebensgroßen Gemälde des Hofmalers Theodor Schloepke (1812-1878), das aus dem Depot geholt und restauriert wurde. Im Kulturhistorischen Museum Rostock leiten ein Feuerwerk und ein Shantychor im Hof des Alten Klosters die Kulturnacht mit Führungen, Vorträgen und Sonderausstellungen ein. Auf dem Traditionsschiff wird das Geheimnis um versteckte Räume gelüftet.

