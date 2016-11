Brände : Lagerhalle auf Hühnerhof abgebrannt: 150 000 Euro Schaden

1 von 1 Foto: Daniel Bockwoldt 1 von 1

Bei einem Lagerhallenbrand in Kummerow (Vorpommern-Rügen) ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 150 000 Euro entstanden. Die Halle befand sich nach Polizeiangaben auf einem Hühnerhof und lagerte Heu und Stroh. Die Feuerwehr konnte das Gebäude, in dem auch Arbeitsmaschinen standen, am Montagabend nur noch kontrolliert abbrennen lassen. Die Ermittler schlossen nach Begutachtungen am Dienstag einen technischen Defekt oder Selbstentzündung des Heus und Strohs als Brandursache aus. Sie ermitteln nun wegen Verdachts der Brandstiftung.

