Regierung : Land im letzten Jahr mit 253,6 Millionen Euro Überschuss

Außerdem sollen 63,4 Millionen Euro in einen Strategiefonds fließen. Für Kommunen, die sich Programme von Bund und EU mangels Geld für den erforderlichen Kofinanzierungsanteil nicht leisten können, stehen daraus 10 Millionen Euro bereit. Für Maßnahmen in schwach entwickelten «ländlichen Gestaltungsräumen» sind in dem Strategiefonds ebenfalls 10 Millionen Euro vorgesehen, für Schul-Investitionen im Zusammenhang mit der Inklusion fünf Millionen Euro. Weitere 25 Millionen Euro stehen Sellering zufolge für «besondere Maßnahmen und Projekte» bereit. 13,4 Millionen Euro sollen eine Reserve darstellen.

Der Koalitionsausschuss beschloss außerdem die schon mehrfach angekündigte Reduzierung der Kita-Elternbeiträge um 50 Euro zum 1. Januar 2018. Ausgenommen ist davon das letzte Kindergartenjahr, für das es bereits eine Ermäßigung gibt. 2019 sollen Eltern mit mehreren Kindern in der Kita zusätzlich entlastet werden.

von dpa

erstellt am 30.Jan.2017 | 22:44 Uhr