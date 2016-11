Schulen : Land schreibt 140 freie Lehrerstellen aus

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Der Bedarf an ausgebildeten Lehrkräften in Mecklenburg-Vorpommern ist weiterhin hoch. Zum Februar kommenden Jahres hat das Bildungsministerium 140 freie Stellen ausgeschrieben. «Lehrkräfte können sich direkt an der Schule bewerben und sich so ihre Schule aussuchen», sagte Bildungsministerin Birgit Hesse (SPD) am Freitag. «Das unterscheidet uns von den Verfahren in anderen Ländern.» Das Land bietet Stellen an sämtlichen Schulformen und in unterschiedlichen Fächerkombinationen an. Einsendeschluss für die Bewerbungsunterlagen bei den jeweiligen Schulen ist der 27. November.

