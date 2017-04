Polizei : Landesdelegiertentag der Gewerkschaft der Polizei

vergrößern 1 von 1 Foto: Bernd Wüstneck 1 von 1

Unter dem Eindruck vieler ungelöster Probleme und mangelnder Wertschätzung für die Arbeit von Polizisten kommt die Gewerkschaft der Polizei Mecklenburg-Vorpommern am Mittwoch in Rostock zu ihrem Landesdelegiertentag zusammen. Die Tagung mit rund 150 Beteiligten steht unter dem Motto «Leben in Sicherheit - Gewerkschaft der Polizei stellt Weichen für die nächsten Jahre». Wie GdP-Landeschef Christian Schumacher sagte, ist das äußere Zeichen der fehlenden Wertschätzung die noch nicht gelungene Übertragung der Tarifeinigung im öffentlichen Dienst auf die verbeamteten Polizisten. Schumacher wird sich beim Delegiertentag zur Wiederwahl stellen.

