Kulturpolitik : Landeskulturkonferenz: Kulturförderung vereinfachen

Schwerin (dpa/mv) - Anträge auf Kulturfördermittel sollen künftig vereinfacht werden. Viele ehrenamtliche Kulturschaffende empfinden die bisherigen Regelungen als zu kompliziert. Die neue Kultusministerin Birgit Hesse (SPD) will das Thema auf der Landeskulturkonferenz am Dienstag in Schwerin besprechen. Vor Beginn hatte sie bereits eingeschränkt, dass es auch in Zukunft nicht ohne einen gewissen Aufwand möglich sein werde, eine Förderung zu erhalten. Wer öffentliche Mittel haben wolle, müsse aufzeigen, wofür er sie verwenden möchte.