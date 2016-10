Fußball : Landespokal: Hansa Rostock beim Verbandsligisten Güstrower SC

Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss im Achtelfinale des Landespokals von Mecklenburg-Vorpommern beim Verbandsligisten Güstrower SC antreten. Das hat die Auslosung am Dienstagabend in Rostock ergeben. Rekordsieger FC Schönberg 95 - in der Vorsaison im Finale dem FC Hansa unterlegen - gastiert beim Verbandsligisten Einheit Ueckermünde. Regionalligist TSG Neustrelitz spielt ebenfalls auswärts beim Verbandsligisten MSV Pampow. Die Begegnungen werden am 12. und 13. November ausgetragen.

