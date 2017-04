Regierung : Landesregierung uneins über Buchführung der Kommunen

vergrößern 1 von 1 Foto: Stefan Sauer 1 von 1

Die geplante Neuordnung der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen sowie zwischen den Kommunen untereinander sorgt für Zündstoff in der Regierung. Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) sprach sich in dem Zusammenhang gegen die 2012 eingeführte doppelte Buchführung in den Kommunen aus. Sie sei zu kompliziert und überfordere die meist ehrenamtlich Aktiven, sagte er. Das sorgte für Irritationen im Innenministerium. Eine Sprecherin sagte, die Einführung der Doppik gehe auf einen Beschluss der Innenministerkonferenz aus dem Jahr 2003 zurück, der auch von den kommunalen Verbänden im Land unterstützt worden sei. Sie bitte um Verständnis, dass Innenminister Lorenz Caffier (CDU) Brodkorbs Äußerungen nicht öffentlich kommentiere.

von dpa

erstellt am 22.Apr.2017 | 09:42 Uhr