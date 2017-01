Soziales : Landkreis Vorpommern-Rügen Vorletzter beim Einkommen

Berlin/Stralsund (dpa/mv) - Im Landkreis Vorpommern-Rügen verdienen die Menschen im Mittel bundesweit am zweitwenigsten. Das geht aus der Antwort des Bundessozialministeriums auf eine Anfrage der Linken hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vorliegt. Demnach liegt das mittlere monatliche Bruttoeinkommen in Vorpommern-Rügen bei 2057 Euro. Nur im sächsischen Erzgebirgskreis verdienen die Menschen mit im Mittel 2036 Euro pro Monat noch weniger. Den drittletzten Platz belegt der Kreis Elbe-Elster (2060 Euro) gefolgt von Görlitz (2068 Euro).