Landtag : Landtag befasst sich mit Sicherheitslage in MV

Drei Wochen nach dem islamistischen Attentat mit zwölf Toten in Berlin befasst sich der Landtag in Schwerin heute mit der aktuellen Sicherheitslage in Mecklenburg- Vorpommern. Die Initiative zu der Debatte war von der oppositionellen AfD ausgegangen, die das Parlament zu einer Dringlichkeitssitzung einberufen ließ. Nach Überzeugung der AfD haben unzureichende Einreisekontrollen die Gefahr islamistischer Terroranschläge erhöht. In einem unmittelbar vor der Landtagssondersitzung veröffentlichten Fünf-Punkte-Plan zur Stärkung der Inneren Sicherheit verlangt sie daher unter anderem auch lückenlose Grenzkontrollen. Auf Veranlassung von SPD und CDU wird sich das Parlament zudem mit den Folgen der jüngsten Sturmflut an der Ostsee befassen und über ein Hilfsfonds mit bis zu 25 Millionen Euro beraten.

Fünf-Punkte-Plan der AfD