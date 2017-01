Landtag : Landtag: Thiele an Spitze des Landesverfassungsgerichts

Schwerin (dpa/mv) - Der Landtag in Schwerin hat den bisherigen Vizepräsidenten Burkhard Thiele zum neuen Präsidenten des Landesverfassungsgerichts in Greifswald gewählt. Das Parlament folgte bei der Abstimmung am Mittwoch mit großer Mehrheit dem Personalvorschlag des Besonderen Ausschusses des Landtags. Thiele folgt Hannelore Kohl (68) nach, deren Amtszeit bereits im vergangenen Oktober aus Altersgründen endete. Auf Thieles Position als Vizepräsident rückt der Richter am Schweriner Verwaltungsgericht, Sven Nickels, der ebenfalls klar die nötige Zwei-Drittel-Mehrheit erreichte. Nickels gehörte bereits dem Landesverfassungsgericht an.