Landtag : Landtags-Ausschüsse kommen zu ersten Sitzungen zusammen

Die Fachausschüsse des Landtags kommen gut eine Woche nach ihrer formellen Einsetzung zu ersten Sitzungen zusammen. Sechs der Ausschüsse konstituieren sich heute, die restlichen drei am Donnerstag. In diesen Gremien beraten die Experten der Fraktionen regelmäßig über Gesetzentwürfe und Anträge aus dem Parlament. Mitte Oktober hatten sich die vier im Landtag vertretenen Fraktionen im Ältestenrat auf die Zuordnung verständigt. Als größte Fraktion leitet die SPD vier der Ausschüsse, ihr Koalitionspartner CDU zwei, wie auch die oppositionelle AfD. Die Linke stellt in einem Ausschuss den Vorsitzenden. Mit der inhaltliche Arbeit wird voraussichtlich der Innenausschuss beginnen, dem zwei Entwürfe zur Änderung des Landesverfassungsschutzgesetzes vorliegen.

Landtagsausschüsse