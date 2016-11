Unfälle : Laster und Auto prallen gegen Bäume: zwei Schwerverletzte

Bergen (dpa/mv) – Auf der Insel Rügen sind bei einem Unfall am Mittwoch ein mit Fett beladener Laster und ein Auto gegen Bäume geprallt. Beide Fahrer seien bei dem Unfall schwer verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch in Stralsund mit. Die Fahrzeuge waren sich auf der Landestraße zwischen Bergen und Putbus entgegengekommen. Dann sei der Laster vermutlich wegen einer Windböe auf die Gegenfahrbahn geraten, zusammen mit dem Auto gegen die Bäume geprallt und im Graben liegen geblieben, hieß es.