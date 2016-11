Steuern : Laut Steuerschätzung 73 Millionen Euro mehr für Kommunen

Die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern können erneut mit einem Einnahmenplus rechnen. Wie das Finanzministerium in Schwerin am Dienstag unter Berufung auf die jüngste Steuerschätzung mitteilte, fließen Städten und Gemeinden in diesem Jahr aus Steuern, kommunalem Finanzausgleich und Sonderleistungen des Landes voraussichtlich 2,341 Milliarden Euro zu. Das seien 73 Millionen Euro oder 3,2 Prozent mehr als im Jahr 2015. Der Zuwachs resultiere vor allem aus höheren Gewerbesteuereinnahmen, die laut Prognose um 42 Millionen Euro höher ausfallen als im Vorjahr. Die Ansiedlungspolitik der Landesregierung trage Früchte, erklärte Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD). Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern komme immer besser in Fahrt und das zahle sich auch für die Gemeinden aus.

