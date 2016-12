Agrar : Letzte Ernte des Jahres: Biobauer bringt Nachtkerzen ein

Die winzigen braunen Samen werden jetzt gereinigt, getrocknet und gepresst. Pro Hektar kann Sander 300 bis 500 Kilogramm Samen ernten, aus denen er bis zu 75 Kilogramm Öl gewinnt. Das Öl ist reich an Omega-6-Fettsäure, die für Wachstum, Wundheilung und Infektionsabwehr wichtig ist. Das Öl wird für Kosmetika verwendet, aber auch zur Nahrungsergänzung genommen. Sander verkauft die Öle, die er das ganze Jahr über in seiner Ölmühle presst, an Verarbeiter und Bioläden. Außer Nachtkerzen baut er Mariendisteln, Lein und Leindotter an.

Die in Nordamerika beheimatete Nachtkerze kam im 17. Jahrhundert nach Europa. Doch das Anbauinteresse erlosch wieder, da die Pflanze nicht optimal an das europäische Klima angepasst ist. Für Sander ist vor allem die häufige Frühjahrstrockenheit ein Problem. «Wenn es nach der Aussaat im April nicht regnet, habe ich bereits die ersten Verluste», sagte er. Geerntet werde zwar erst im Folgejahr, aber die Pflanze müsse sich kontinuierlich entwickeln, um voll auszureifen.