Parteien : Lietz verzichtet auf Bundestagskandidatur

Lietz, der Bürgermeister in Lubmin war und den Wahlkreis zweimal direkt gewann, hatte im Dezember erklärt, trotz des Kreisvotums für den Jungpolitiker Amthor noch einmal antreten zu wollen. Amthor ist Vorsitzender der Jungen Union in Vorpommern-Greifswald und steht kurz vor Abschluss seines Jurastudiums. Bunge lebt bei Neubrandenburg, ist Mitglied im CDU-Landesvorstand und Fachmann für Verkehrsfragen. Für die SPD soll in dem Wahlkreis der Leiter der Arbeitsagentur Greifswald, Heiko Miraß, antreten.

Der Wahlkreis 16 ist zu einem großen Teil die Region, in der die CDU bei der Landtagswahl 2016 mehrere Direktmandate an AfD und SPD verloren hatte. In den Nachbarwahlkreisen treten die CDU-Vorsitzende Angela Merkel und der 62-jährige Eckard Rehberg an.

Matthias Lietz