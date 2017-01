Landtag : Linke fordert bessere Aufklärung über Liebe

Nach dem Willen der Linken sollen die Themen gleichgeschlechtliche Liebe, Trans- und Intersexualität fest in den Lehrplänen der Schulen verankert werden. «Lehrkräfte müssen in Fortbildungen sensibilisiert sowie Schülerinnen und Schüler etwa durch Thementage aufgeklärt werden, damit Homophobie und Diskriminierung anders lebender und liebender Menschen keine Chance haben», mahnte der Landtagsabgeordnete Peter Ritter am Montag in Schwerin. Die Darstellung gleichgeschlechtlicher Paare in Schulbüchern hatte in der Vergangenheit immer wieder für Diskussionen gesorgt.