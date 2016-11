Politik : Linke fordert Grundsicherung für Kinder

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Nach Angaben der Politikerin lebt in Mecklenburg-Vorpommern jedes dritte Kind in Armut. «Das ist inakzeptabel. Kinderrechte müssen endlich im Grundgesetz verankert werden», forderte Bernhardt. Dafür müssten die UN-Kinderrechtskonventionen in nationales Recht gegossen werden.

Die Konventionen der Vereinten Nationen sichern allen Kindern, unabhängig von Herkunft oder Status, die gleichen Rechte zu. Dazu gehören das Recht auf Schutz, auf Förderung der Entwicklung sowie auf Beteiligung in Fragen, die sie betreffen.