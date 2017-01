Wahlen : Linke in Rostock will Bartsch zum Direktkandidat wählen

Der Fraktionsvorsitzende der Linken im Bundestag, Dietmar Bartsch, soll heute in Rostock zum Direktkandidaten seiner Partei im Wahlkreis 14 gewählt werden. Zur Versammlung in der Stadthalle werden nach Angaben von Kreisgeschäftsführer Andreas Reinke rund 150 Parteimitglieder erwartet. Der in Stralsund geborene Bartsch (58) war bei der Bundestagswahl 2013 im Wahlkreis 12 (Schwerin - Ludwigslust-Parchim I - Nordwestmecklenburg I) angetreten und über die Landesliste in den Bundestag gekommen.