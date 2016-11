Energie : Linke kritisiert Gabriel für Widerstand gegen Klimaschutzplan

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Schwenke reagierte mit ihrer Kritik auf den gescheiterten Koalitionsgipfel im Kanzleramt. Union und SPD hatten sich am Dienstagabend überraschend nicht auf einen Kompromiss zum Klimaschutzplan bis 2050 einigen können. Besonders umstritten ist, wie stark etwa die Braunkohle zum Einsparen von Treibhausgas beitragen muss. Vor allem in den SPD-regierten Ländern Nordrhein-Westfalen und Brandenburg ist der Widerstand gegen einen fest terminierten Kohleausstieg groß.

Schwenke äußerte die Sorge, dass Hendricks am Montag ohne beschlossenen Klimaschutzplan zur Weltklimakonferenz nach Marrakesch reisen muss. Damit rücke auch das Ziel in weite Ferne, dass Deutschland bis 2050 zu einem Land werde, dessen Wirtschaft nahezu ohne Treibhausgasemissionen auskommt. «Meine Fraktion fordert seit langem den Ausstieg aus der Kohleverstromung bis spätestens 2040 und ein Konversionsprogramm für die Kohlereviere», sagte Schwenke. Deutschland müsse endlich Ernst machen mit dem Umbau der Wirtschaft «pro Klimaschutz und pro Zukunft». Die Bundesregierung kündigte an, ihren Streit bis Ende der Woche beilegen zu wollen.