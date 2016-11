Landtag : Linke: Regierungsparteien schaffen teure Extra-Stellen

Die Linke geht mit den Regierungsparteien wegen kostenträchtiger Extra-Stellen in der Landesverwaltung hart ins Gericht. SPD und CDU gehe es in erster Linie um die Schaffung von Versorgungsposten für Parteimitglieder und ehemalige Abgeordnete, erklärte die finanzpolitische Sprecherin der Linksfraktion, Jeannine Rösler, am Donnerstag nach der Sitzung des Finanzausschusses im Landtag. Als Beispiel nannte sie den Posten des Stellvertreters für den neu berufenen Parlamentarischen Staatssekretär für Vorpommern. Die Linke sehe sich in ihrer Kritik an der Neuschaffung von Stellen in der Landesverwaltung bestätigt. Mit dieser «Postenschacherei» werde Steuergeld verschwendet, das etwa bei der Finanzierung von Schulsozialarbeitern besser eingesetzt sei, sagte Rösler.

