Bildung : Linke sehen jede fünfte Grundschule gefährdet

Die Linken im Landtag sehen den Fortbestand jeder fünften staatlichen Grundschule in Mecklenburg-Vorpommern gefährdet. Die Schulen kämen nicht auf die Mindestzahl von 20 Schülern in der ersten Klasse, begründete die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion, Simone Oldenburg ihre Befürchtungen. Die Linken fordern daher die Abschaffung der Schülermindestzahl in der ersten Jahrgangsstufe. Aus der Antwort der Landesregierung auf eine Kleine Anfrage der Fraktion geht hervor, dass im laufenden Schuljahr 41 öffentliche Grundschulen die Mindestschülerzahl nicht erreichten. 17 davon gehörten zum Schulamtsbereich Schwerin, 15 zu Greifswald, 8 zu Neubrandenburg und eine zu Rostock.

Kleine Anfrage