Landtag : Linke sucht Weg aus Zustimmungstief

1 von 1 Foto: Jens Büttner 1 von 1

Die Linke im Landtag beendet heute ihre erste Fraktionsklausur nach der Niederlage bei der Landtagswahl. Im Zentrum steht die Suche nach Wegen aus dem Zustimmungstief. Die vormals stärkste Oppositionskraft war am 4. September von 18,4 auf 13,2 Prozent abgestürzt und hatte drei ihrer 14 Parlamentssitze eingebüßt. Am ersten Klausurtag hat die Fraktion drei Politikfelder als künftige Schwerpunkte festgelegt: Soziale Gerechtigkeit, Familie und Bildung. Fraktionschefin Simone Oldenburg verlangte von ihrer Partei, viel deutlicher klarzumachen, was sie unter sozialer Gerechtigkeit versteht und was dies für die einzelnen Politikfelder bedeutet. Mehr Biss sei nötig. «Wir müssen weg vom Abstrakten zum Konkreten, weg vom Papier zur Aktion», erklärte Oldenburg.