Parteien : Linksfraktion auf Landtour für gute Arbeit und gute Löhne

Die Linksfraktion im Landtag will auf eine dreitägige Landtour unter dem Motto «Gute Arbeit - Gute Löhne» gehen. Die Aktion beginnt am Dienstag in Rostock, teilte Fraktionschefin Simone Oldenburg mit. 27 Jahre nach der deutschen Einheit seien gute Arbeit und gute Löhne keine Selbstverständlichkeit. «Nach wie vor ist das Lohnniveau in Mecklenburg-Vorpommern eines der niedrigsten in Deutschland.» Auch bei der Tarifbindung sehe es im Land düster aus: Nicht einmal ein Viertel der Betriebe habe einen Tarifvertrag. Dies alles habe maßgeblich dazu beigetragen, dass der Fachkräftemangel bedrohliche Ausmaße angenommen hat, sagte Oldenburg.