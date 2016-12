Literatur : Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern geht an Kai Grehn

Der in Berlin lebende Autor und Regisseur Kai Grehn erhält den erstmals vergebenen Literaturpreis Mecklenburg-Vorpommern. Grehn hatte einen Auszug aus seinem Romanmanuskript «Funken oder So glücklich wie wir ist kein Mensch unter der Sonne» eingesandt, wie das Literaturhaus Rostock am Sonntag mitteilte. Mit seinem Text gelinge es dem 1969 in Grevesmühlen geborenen Autoren, «seine Leser durch Märchenmotive, seinen eigenen Ton und eine dichte, geradezu musikalische Prosa in eine leichte, heitere, beinahe sedierte Stimmung einzulullen», erklärte die Jury. Unterschwellig gerate dann aber doch eine ganze Menge Welt hinein, «von der Vergangenheit der Großeltern bis hin zu den Glücksversprechen und Glücksimperativen unserer Gegenwart».