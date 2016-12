Kriminalität : Lkw-Diebstahlserie: Beute und Diebe weiterhin verschwunden

Die Serie der Lkw-Diebstähle, die vor einer Woche im Nordosten begann, gibt der Polizei weiterhin Rätsel auf. Bisher konnten weder die drei verschwundenen Fahrzeuge noch die flüchtigen Diebe gefasst werden, wie ein Polizeisprecher am Montag in Rostock erklärte. Unbekannten hatten in Neustadt-Glewe, bei Zarrentin und in Schwerin insgesamt fünf Lastwagen gestohlen. Drei davon - ein Sattelzug-Lkw mit Tischfeuerwerkladung und zwei Betonmischfahrzeuge - sind noch weg. Hier wird der Schaden auf rund 400 000 Euro geschätzt.