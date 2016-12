Im Kreis Nordwestmecklenburg ist ein Lastwagen samt wertvoller Ladung geklaut worden. Der Schaden liege bei rund 315 000 Euro, teilte die Polizei am Sonntagabend mit. Der Laster hatte mehrere Tonnen Buntmetall geladen und stand auf einem Speditionsgelände in Gägelow. Wie das Fahrzeug in der Nacht zum Sonntag trotz aufwendiger Sicherung geklaut wurde, blieb zunächst unklar.

Pressemitteilung