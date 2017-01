Unfälle : Lkw-Unfall: Maissilage blockiert A 11 an polnischer Grenze

Ein mit tonnenweise Maissilage beladener Lastwagen ist am Freitag auf der Autobahn 11 von Polen nach Deutschland verunglückt. Der 40-Tonner geriet bei Pomellen (Kreis Vorpommern-Greifswald) bei Glätte auf die Mittelleitplanke und kippte komplett um, wie die Polizei mitteilte. Die Fahrbahn von Stettin in Richtung Berlin sollte wegen der komplizierten Bergung voraussichtlich bis zum frühen Abend gesperrt bleiben. Der Fahrer des Lastwagens, der wohl zu einer großen Biogasanlage nach Penkun wollte, kam verletzt in eine Klinik. Der Schaden wurde auf rund 55 000 Euro geschätzt.

Mitteilung