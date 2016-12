Schifffahrt : Lloyd-Betriebsrat rechnet mit größerem Personalabbau

Der Betriebsrat der Bremerhavener Lloyd-Werft hat die geplanten Entlassungen als strategisch unklug kritisiert. Es sei die falsche Entscheidung, qualifiziertes Personal abzubauen und dann an den Ostseestandorten mühsam zusammenzusuchen, «anstatt uns mit dem Neubauprogramm hier mit Arbeit zu versorgen», sagte der Betriebsratsvorsitzende Daniel Müller am Montag. Er warte noch auf erste Informationen der Geschäftsführung zu den geplanten Entlassungen. Ein größerer Personalabbau sei am Wochenende auf einer Betriebsversammlung angekündigt worden.