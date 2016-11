Kommunen : Lösung für Kinderstation am Krankenhaus Wolgast in Sicht

Für die Behandlung kleiner Patienten im Kreiskrankenhaus Wolgast ist trotz geschlossener Kinderabteilung eine Lösung in Sicht. Es sei eine «Portalklinik» vorgesehen, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) nach einem Gespräch mit der Wolgaster Bürgerinitiative zur Wiedereinrichtung der geschlossenen Kinderstation am Mittwoch in der Schweriner Staatskanzlei.