Landtag : Lohnniveau: Holter beklagt mangelnde Regierungsinitiative

Die Linke fordert einen Pakt zwischen Wirtschaft, Gewerkschaften und Politik in Mecklenburg-Vorpommern zur Steigerung des Lohnniveaus. Ziel müsse dabei sein, den Anteil tarifgebundener Unternehmen im Land bis 2020 auf 40 Prozent zu verdoppeln, sagte der Linken-Abgeordnete Helmut Holter am Donnerstag im Schweriner Landtag. Die SPD/CDU-Regierung sei nicht über Ankündigungen und Versprechungen hinausgekommen. «Mecklenburg-Vorpommern steckt nach wie vor im Lohnkeller, und die Schere zwischen Ost und West schließt sich nicht», erklärte Holter. Weil Arbeitnehmer in Mecklenburg-Vorpommern rund 10 000 Euro im Jahr weniger verdienten als im Bundesschnitt und etwa 15 000 Euro weniger als in Hamburg, würden junge Leute den Nordosten weiterhin verlassen und den Fachkräftemangel verschärfen.

von dpa

erstellt am 26.Jan.2017 | 14:15 Uhr