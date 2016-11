Unternehmen : Ludwig-Bölkow-Technologiepreis wird vergeben

In der IHK in Neubrandenburg wird am Montag der diesjährige Ludwig-Bölkow-Technologiepreis vergeben. Die mit 10 000 Euro dotierte Auszeichnung wird vom Schweriner Wirtschaftsministerium zusammen mit den Industrie- und Handelskammern ausgelobt und zum 14. Mal vergeben. Bewerben können sich Firmen, die Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung besonders erfolgreich in die Praxis eingeführt haben. Dazu gehören neu entwickelte Produkte, Verfahren oder auch Dienstleistungen. Namensgeber der Auszeichnung war der Ingenieur Ludwig Bölkow (1912-2003). Der Konstrukteur und gebürtige Schweriner war unter anderem Mitbegründer des Konzerns Messerschmidt-Bölkow-Blohm (MBB).

