Kunst : Märchenhafte Ausstellung in Kunsthalle Rostock eröffnet

«Erzähl mir Märchen!» - Unter diesem Motto hat am Sonntag eine ganz besondere Ausstellung in der Kunsthalle Rostock begonnen. Fast 90 Werke aus der Sammlung der Kunsthalle zeigen die Sichtweisen von mehr als 30 Künstlern auf Märchen, wie das Museum mitteilte. Die Auswahl umfasse Zeichnungen, Grafiken, Gemälde und Plastiken. Den Angaben zufolge werden 14 Märchen ins Bild gesetzt. Zudem könne der Besucher Moby Dick, Baron Münchhausen und Till Eulenspiegel begegnen, deren märchenhafte Geschichten die Auswahl ergänzten. Die Ausstellung wendet sich vor allem an Kinder und dauert bis zum 26. Februar.

