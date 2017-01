Ein 34-Jähriger ist bei einem Unfall auf der Insel Usedom schwer verletzt worden. Das Auto des Mannes kam am Donnerstagabend bei Zirchow aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab und prallte gegen einen Baum, wie die Polizei am Freitag mittelte. Der Fahrer wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,36 Promille ergeben.

