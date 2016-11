Kriminalität : Mann schlägt Bekannten mit Gehhilfen ins Gesicht

Bei einer Schlägerei am Bahnhof in Wismar hat ein 29-Jähriger einem Bekannten mit seinen Gehhilfen ins Gesicht geschlagen. Wie es zu dem Streit in der Nacht zu Donnerstag kam, konnten die beiden alkoholisierten Männer nicht erklären, wie die Bundespolizei in Rostock am Freitag mitteilte. Als die Beamten eintrafen, hatten die beiden Männer bereits voneinander abgelassen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung eingeleitet.

